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حوادث

حبس عصابة تخصصت فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بالسلام

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء والإتجار فى متحصلات نشاطهم الإجرامى .

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمينن واعداد تقرير مفصل  عنهم.

وكان قد تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء والإتجار فى متحصلات نشاطهم الإجرامى .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم) بتكوين تشكيلا ًعصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المخازن والمواقع تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب، المغافلة" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم (مجموعة من العدد والأدوات التى يستخدمونها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة، مقيم بدائرة القسم) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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