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منوعات

العبرة دائما بالبطولات.. لميس الحديدي تهنئ الأهلي بـ الدوري 42

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:10 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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محمد بدران
حرصت الإعلامية لميس الحديدي على تهنئة جمهور النادي الأهلي بعد فوزه رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة  28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.


وكتبت لميس عبر حسابها على "تويتر" قائلة: ‏"‏‏أهلي أهلي.. و العبره دائما بالبطولات💪💪💪الف مبروك علينا.


تتويج الأهلي جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.


ولم يخسر الأهلي، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة الداهية السويسرية رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.


وسيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.


العبرة دائما بالبطولات.. لميس الحديدي تهنئ الأهلي بـ الدوري 42
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