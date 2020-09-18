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رياضة

هاجم الخماسية.. مرتضى منصور يعدد أسباب هزيمة الزمالك من أسوان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:16 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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محمد سمير
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة هي سبب خسارة الفريق في مباراة أسوان في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري، موضحا: أن الفريق يلعب مباراة كل ثلاثة أيام مما تسبب في إصابات عديدة للاعبي الزمالك أمثال محمد عبد الشافي وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.

وقال رئيس الزمالك: " الجمهور لن يتركك في حالك يا جنايني بسبب إصابات اللاعبين، الأهلي لديه هدف وهو الفوز بالدوري وحققه والزمالك لديه هدف وهو دوري أبطال أفريقيا، أرحمنا يا عمرو يا جنايني انت هتتسبب في إصابات لاعبي الزمالك وبيراميدز والاهلي قبل المباريات الأفريقية".

وأضاف منصور قائلا: "أسوان فاز على الزمالك بسبب غياب ١١ لاعبا عن الفريق للإصابة.

وأكمل حديثه "وأطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإيقاف تلك المهزلة، وبهذا المنظر سنسافر إلى المغرب سيكون بعربية إسعاف وليس طائرة خاصة".

وأضاف رئيس الزمالك أن هروب المدرب السبب الثاني في الخسارة من أسوان والتحكيم هو السبب الثالث  في الخسارة لأن الهدف الذي دخل مرمى الزمالك من خطأ واضح.

وقال مرتضى منصور: " تشكيل الزمالك كان خطأ وكان فيه مجاملات كثيرة والمدير الفني المؤقت جامل بعض اللاعبين في التشكيل لأنه دفع يالناشئين ولا بد أن نغلق ملف هذه المباراة والجمهور يعلم أننا في ظروف طارئة".

وأوضح رئيس الزمالك أنه سيطالب وزير الشباب والرياضة بضرورة منح لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز راحة كافية قبل مباريات دوري أبطال أفريقيا وقال: "بعد مباراة طنطا لا نريد أن نخوض أي مباريات". 

وقال مرتضى منصور: "سنعلن غدا عن المدير الفني الجديد على أن يصل إلى القاهرة بعد غد الأحد موضحا أنه تم حصر الأسماء المرشحة لتدريب الفريق بين فيريرا وجروس وسيتم الاختيار بينهم.
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