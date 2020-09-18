هاجم الخماسية.. مرتضى منصور يعدد أسباب هزيمة الزمالك من أسوان

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة هي سبب خسارة الفريق في مباراة أسوان في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري، موضحا: أن الفريق يلعب مباراة كل ثلاثة أيام مما تسبب في إصابات عديدة للاعبي الزمالك أمثال محمد عبد الشافي وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.
وقال رئيس الزمالك: " الجمهور لن يتركك في حالك يا جنايني بسبب إصابات اللاعبين، الأهلي لديه هدف وهو الفوز بالدوري وحققه والزمالك لديه هدف وهو دوري أبطال أفريقيا، أرحمنا يا عمرو يا جنايني انت هتتسبب في إصابات لاعبي الزمالك وبيراميدز والاهلي قبل المباريات الأفريقية".
وأضاف منصور قائلا: "أسوان فاز على الزمالك بسبب غياب ١١ لاعبا عن الفريق للإصابة.
وأكمل حديثه "وأطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإيقاف تلك المهزلة، وبهذا المنظر سنسافر إلى المغرب سيكون بعربية إسعاف وليس طائرة خاصة".
وأضاف رئيس الزمالك أن هروب المدرب السبب الثاني في الخسارة من أسوان والتحكيم هو السبب الثالث في الخسارة لأن الهدف الذي دخل مرمى الزمالك من خطأ واضح.
وقال مرتضى منصور: " تشكيل الزمالك كان خطأ وكان فيه مجاملات كثيرة والمدير الفني المؤقت جامل بعض اللاعبين في التشكيل لأنه دفع يالناشئين ولا بد أن نغلق ملف هذه المباراة والجمهور يعلم أننا في ظروف طارئة".
وأوضح رئيس الزمالك أنه سيطالب وزير الشباب والرياضة بضرورة منح لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز راحة كافية قبل مباريات دوري أبطال أفريقيا وقال: "بعد مباراة طنطا لا نريد أن نخوض أي مباريات".
وقال مرتضى منصور: "سنعلن غدا عن المدير الفني الجديد على أن يصل إلى القاهرة بعد غد الأحد موضحا أنه تم حصر الأسماء المرشحة لتدريب الفريق بين فيريرا وجروس وسيتم الاختيار بينهم.