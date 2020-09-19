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برلمان

غدا.. حفل استقبال لنواب الشيوخ في مقر المجلس

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
اعلن البرلمان، عن استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، في حفل استقبال رسمي، غدا وبعد غد، الأحد والإثنين، في مقر المجلس.

ياتي ذلك، بينما واصلت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ  تحركاتها لاستقبال أعضاء المجلس الجديد، من خلال عقد عدد من الاجتماعًا ت التي تمت خلال الساعات القليلة السابقة، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد- وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل ـ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ـوممثليّن عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

وراجعت اللجنة الموقف التنفيذي لمقرراتها الصادرة بالجلسات السابقة في شأن تجهيزات مبنى مجلس الشيوخ وملحقاته، والمهمات ذات الصلة، الاعتمادات المالية اللازمة لكل ذلك، لضمان انطلاق أعماله فور اكتمال نصاب أعضاءه.

ووافقت خلال اجتماعها الخميس الماضي على نقل جميع موظفي مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات نقل مستوفاة إلى مجلس الشيوخ، ممن تنطبق عليهم الشروط، ووفقًا للمحددات المقررة قانونًا، بعد أن استبعدت المتقدمين بطلبات عدول عن النقل، المستوفاة للشروط أيضًا.

الجدير بالذكر ان  لجنة  الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ تولت حصر الاصول و استكمال الاجراءات حيث تم تشكيلها بموجب المادة الثالثة من مواد القانون 141 لسنة 2020 بإصدار مجلس الشيوخ و التي نصت على إنشاء لجنة للشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ مشكلة برئاسة وزير شئون المجالس النيابية وعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار صالح الشيخ  والمستشارمحمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب وممثل لوزارة المالية، وبمجرد صدور القانون بدأت اللجنة عملها فورا وعقدت اجتماعاتها.‪ ‬

وتضمنت مهام  اللجنة التي تنعقد  لحين انتخاب مجلس الشيوخ كافة الأعمال الإدارية والمالية واختصاصات رئيس المجلس ومكتب المجلس عدا تعيين الأمين العام‪ ‬

لجنة  الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ
 
صاغت قواعد العمل وشكلت الأمانة الفنية للجنة ومن داخل الأمانة الفنية تم تشكيل  لجنتين فرعيتين اللجنة الأولى اختصت وضع الهيكل وتسكين الموظفين على الهيكل‪ .

و تولت واللجنة الثانية حصر الأصول وإجراءات نقلها حيث  تم تكليف المستشار الأمين العام لمجلس النواب بفتح باب قبول طلبات نقل الموظفين من مجلس النواب للشيوخ و تم تحديد  مدة من يوم 5 يوليو الي يوم 12 يوليو 2020 كفترة لتقديم الطلبات‪ .

وخلال هذه الفترة تقدم 546 موظف للنقل من مجلس النواب للشيوخ وقامت اللجنة بفحص الملفات لبيان درجاتهم وكيفية تسكينها على الهيكل وتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعداد الهيكل التنظيمي وجاري ألان تسكين الموظفين‪ ‬

اللجنة الفرعية الثانية حصرت أصول مجلس الشورى الملغي ومنها مبنى القاهرة وتجهيزاته وقد سبق نقلها من مجلس الشورى   الملغي لمجلس النواب حيث تفحصها وتفحص المنقولات وحالتها على ارض الواقع وتقترح الإجراءات اللازمة لنقلها.
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