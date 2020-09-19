سكان دار السلام يعانون احتلال الباعة الجائلين والمحلات التجارية للشوارع

شكا المواطن حسين محمود ، من سكان دار السلام ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من اقتطاع مساحات من حرم الطريق من قبل أصحاب المحالات والباعة الجائلين.





ويقول فى رسالته : نشكو من اقتطاع مساحات من حرم الطريق من قبل أصحاب المحالات والباعة الجائلين لعرض بضائعهم للمارة بجانب افتراش عددا من محلات الأطعمة والعصائر للكراسى والمناضد الخشبية بشكل عشوائى فى الطرقات مما يعمل على إعاقة حركة المرور وتكدس السيارات والتحرش بالمارة.





أقراء ايضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



