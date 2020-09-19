مواطن يستغيث بالمسئولين لتفعيل عداد الغاز على السيستم ليتمكن من سداد فواتير الاستهلاك

شكا المواطن أحمد عبد الفتاح يوسف السقا، من إسكان الشباب 100م، حي الندى، عمارة 99، شقة 4، مدينة الشروق، بالقاهرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تفعيل عداد الغاز الطبيعى على السيستم.
ويقول فى رسالته: "تم تشغيل الغاز الطبيعي فى منزلى، بتاريخ 8 مارس 2020، وحتي الآن لم يتم تفعيل العداد على السيستم؛ حتى أتمكن من دفع فواتير الاستهلاك الخاصة بي، علما أن قراءة العداد تتراكم؛ مما يصعب علي دفع هذه التراكمات، وذهبت إلى شركة الغاز، دون جدوى ولا حل، كيف أتصرف حتى أتمكن من دفع فواتير الاستهلاك الخاصة بالغاز الطبيعي؟".
اقرأ أيضا:
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.