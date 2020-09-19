مواطن يستغيث بالمسئولين لتفعيل عداد الغاز على السيستم ليتمكن من سداد فواتير الاستهلاك

شكا المواطن أحمد عبد الفتاح يوسف السقا، من إسكان الشباب 100م ، حي الندى ، عمارة 99 ، شقة 4 ، مدينة الشروق ، بالقاهرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تفعيل عداد الغاز الطبيعى على السيستم.









ويقول فى رسالته: "تم تشغيل الغاز الطبيعي فى منزلى ، بتاريخ 8 مارس 2020 ، وحتي الآن لم يتم تفعيل العداد على السيستم؛ حتى أتمكن من دفع فواتير الاستهلاك الخاصة بي ، علما أن قراءة العداد تتراكم؛ مما يصعب علي دفع هذه التراكمات، وذهبت إلى شركة الغاز ، دون جدوى ولا حل، كيف أتصرف حتى أتمكن من دفع فواتير الاستهلاك الخاصة بالغاز الطبيعي؟".









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