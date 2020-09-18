AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تريزيجيه يهنئ الأهلي وجماهيره ببطولة الدوري الـ42

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:28 م
تريزيجية
تريزيجية
Advertisements
محمد بدران
هنأ محمود تريزيجية، لاعب استون فيلا الانجليزي، النادي الاهلي وجماهيره؛ بعد الفوز رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة  28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب محمود تريزيجية عبر حسابه على "تويتر" :‏"‏‏‏‏الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الفوز بالدوري رقم 42",.

تتويج الأهلي جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.

ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة الداهية السويسرية رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.

وقد سيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول درع سويسري.. فايلر يسجل اسمه في تاريخ المتوجين بالدوري بالأهلي

حكاية بطل وبطولة.. النادي الأهلي يتوج بالدوري الـ42 في تاريخه

الدرع 42.. تعرف على ترتيب الأهلي بين الأندية الأكثر تتويجًا للدوري في بلدانهم

أحمد شوبير يهنئ النادي الأهلي بتتويجه بطلا للدوري

هاني رمزي يهنئ الأهلي ببطولة الدوري: فوز مستحق وأداء مشرف

محمود البزاوي يهنئ الأهلي بالحصول على بطولة الدوري

ترشيحاتنا

شطب عماد أديب وأسامة خليل من جداول نقابة الصحفيين

بتعرف تعد؟ محمد كامل يحتفل بتتويج الأهلي بطلا لـ الدوري 42

اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق يحتفل بزفاف نجله عمرو على كارمة الشيمي

فيديو جراف.. لماذا طلبت ياسمين عبد العزيز الطلاق من أحمد العوضي؟

ابراهيم سعيد يسخر من طارق يحيى عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان

بدون مكياج .. ناهد السباعي تجذب قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزيتون المخلل للشيف نجلاء الشرشابي

أغربها الخبز.. أطعمة لن تتوقعها تساعدك على النوم سريعا

شاهد.. إطلاق هيونداي توسان 2022 hyundai tucson الجديدة كليا