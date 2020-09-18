النقطة 93.. إنجاز جديد ينتظر الأهلي في نهاية الدوري

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية؛ بعد نجاحه في حسم لقب بطولة الدوري للمرة رقم 42 في تاريخه، ليواصل تفرده في تسجيل الأرقام ، والتربع منفردا على قمة الكرة المصرية.

وبعد نجاح الفريق في الحسم المبكر لبطولة الدوري هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، ينتظر الأهلي رقما قياسيا جديدا، وغير مسبوق في تاريخ الدوري المصري منذ انطلاقه، إذا تمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية، ووصل للنقطة رقم 93 نقطة ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسمه في موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة.





وتوج الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا ببطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه، وذلك قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، برصيد 72 نقطة وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.





يأتي ذلك عقب الخسارة التي تعرض لها صاحب المركز الثاني مساء اليوم أمام أسوان، في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من المسابقة، ليتجمد رصيده عند 55 نقطة، وفي حال تحقيق الوصيف الفوز في كل المباريات المتبقية يصل إلى النقطة 73، وبخصم 3 نقاط عقوبة انسحابه في مباراة الأهلي بالدور الأول يتوقف رصيده عند 70 نقطة فقط.



