AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النقطة 93.. إنجاز جديد ينتظر الأهلي في نهاية الدوري

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:41 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يسعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية؛ بعد نجاحه في حسم لقب بطولة الدوري للمرة رقم 42 في تاريخه، ليواصل تفرده في تسجيل الأرقام، والتربع منفردا على قمة الكرة المصرية.
 
وبعد نجاح الفريق في الحسم المبكر لبطولة الدوري هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، ينتظر الأهلي رقما قياسيا جديدا، وغير مسبوق  في تاريخ الدوري المصري منذ انطلاقه، إذا تمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية، ووصل للنقطة رقم 93 نقطة ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسمه في موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا ببطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه، وذلك قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، برصيد 72 نقطة وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.

يأتي ذلك عقب الخسارة التي تعرض لها صاحب المركز الثاني مساء اليوم أمام أسوان، في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من المسابقة، ليتجمد رصيده عند 55 نقطة، وفي حال تحقيق الوصيف الفوز في كل المباريات المتبقية يصل إلى النقطة 73، وبخصم 3 نقاط عقوبة انسحابه في مباراة الأهلي بالدور الأول يتوقف رصيده عند 70 نقطة فقط.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي فريق مصر المقاصة على استاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة من مساء غدٍ السبت، في إطار الجولة الـ28 من المسابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتمناها التتويج عند النقطة 74.. رسالة تقدير من تركي آل الشيخ إلى جماهير الأهلي

خطوة يا صاحب الخطوة.. سيناريوهات تتويج الأهلي بـ لقب الدوري

قبل موقعة حسم الدوري.. الأهلي ملك الأرقام القياسية

أرقام قياسية تُزين مشوار الأهلي في رحلة التتويج بالدرع الـ42

إحنا الأبطال كالعادة.. أمير توفيق يهنئ جماهير الأهلي

حسام عاشور يتخطى عدد ألقاب الزمالك في الفوز بالدوري العام

ترشيحاتنا

لاستهداف خليفة البغدادي.. حاملة طائرات وبوارج أمريكية تعبر مضيق هرمز إلى الخليج

ابراهيم سعيد يسخر من طارق يحيى عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان

أرقام قياسية تُزين مشوار الأهلي في رحلة التتويج بالدرع الـ42

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام أسوان

بسبب أزمة قلبية.. فرج عامر يعتذر عن الترشح للبرلمان.. فيديو

الأبطال يحتفلون في فندق الإقامة.. أحمد موسى يهنئ الأهلي ببطولة الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزيتون المخلل للشيف نجلاء الشرشابي

أغربها الخبز.. أطعمة لن تتوقعها تساعدك على النوم سريعا

شاهد.. إطلاق هيونداي توسان 2022 hyundai tucson الجديدة كليا