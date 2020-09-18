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رياضة

الدرع 42.. سبعة لاعبين من الأهلي سنة أولى دوري

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حسم لقب بطولة الدوري الممتاز قبل نهاية الموسم بـ7 جولات، ليتمكن من تحقيق اللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.
 
وشهد الموسم الحالي تتويج أكثر من لاعب ببطولة الدوري الممتاز للمرة الأولى في مسيرتهم مع النادي الأهلي.

البداية مع المالي أليو ديانج الذي انضم لصفوف الأهلي في مستهل الموسم الحالي قادما من صفوف مولودية الجزائر بعدما شارك في 18 مباراة نجح  خلالها في تسجيل هدف وصناعة هدفين.

محمود متولي الذي انضم لصفوف الفريق مطلع الموسم الجاري قادما من صفوف الإسماعيلي وشارك في 10 مباريات هذا الموسم.

محمد مجدي أفشة لاعب الفريق القادم من صفوف بيراميدز في مستهل الموسم وشارك في 24 مباراة وسجل  5 أهداف وصنع 7.

أليو بادجي السنغالي القادم لصفوف الفريق في يناير الماضي من صفوف رابيد فيينا النمساوي وشارك فى11 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف و صناعة 5.

محمود عبد المنعم كهربا أحدث صفقات النادي الأهلي والذي انضم لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع أفيس البرتغالي  وشارك في 7 مباريات سجل  فيها 3 أهداف وقام بصناعة  3 أهداف.
 
الثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري  توجا هذا الموسم بأول بطولة دوري مع الفريق الأول، وسبقهما في ذلك كل من مصطفى شوبير وعربي بدر اللذين توجا مع الأهلي باللقب الموسم الماضي.
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