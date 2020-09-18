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أخبار العالم

لبناء سد النهضة.. إثيوبيا تجمع 272 مليون بر في شهرين

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة الإثيوبي، اليوم الجمعة، أن الإثيوبيين ساهموا بأكثر من 272 مليون بر إثيوبي، على مدى الشهرين الماضيين؛ لدعم بناء السد.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" عن مدير العلاقات العامة والاتصال في المكتب،  هيلو أبراهام، قوله إنه تم الحصول على هذا الدعم، في شكل شراء سندات، وتبرع، ومن خلال حملة لجمع التبرعات عبر الرسائل القصيرة عبر الهاتف المحمول.

وأشار إلى أنه "من المبلغ المعلن، تم الحصول على 152.4 مليون بر في شهر أغسطس وحده، وهو أكبر مبلغ يتم تحصيله في شهر واحد منذ بدء بناء السد، وبحسب المسؤول الإثيوبي، فإن الانتهاء من الملء الأول للسد شجع الشعب الإثيوبي على مواصلة دعمهم لبناء السد.

وكشف أبراهام، عن أن المكتب يخطط لجمع 1.5 مليار بر خلال السنة الميزانية الإثيوبية الحالية.
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