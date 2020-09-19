يعطي البرد على قدر الغطاء.. علي جمعة: كلام العوام مستنبط من حديث المشايخ

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن بعض العوام يقولون "قَدَّر وَلَطَف" ، ويقولون أيضًا: "يعطى البرد على قدر الغطاء" فكلامهم فيه حِكَم لأنه مستنبط من كلام المشايخ، فالعلماء عَلَّموا الناس.





وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: لا تظن أن قَدَرَهُ فيه بلاء محض أو انتقام محض لك، وإنما قد يبتليك بالبلاء كي تراجع نفسك، ومن الممكن أن يبتليك بالبلاء كي يُعْلِىَ من درجتك عنده، وقد يبتليك بالبلية كي يصد عنك بلية أشد منها، ومن الممكن أن يبتليك بالبلاء فيكون سبب سعادتك في الدنيا والآخرة، ومن الممكن أن يبتليك بالبلاء فيتنزلُ عليكَ من رحماته سبحانه وتعالى يُلْقِى القَبُولَ عليك {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} .





وأكمل: كان فرعون ينظر إلى سيدنا موسى عليه السلام ويحبه رغم أنه يعلم أن على يديه هلاكَه.





وحذر المفتي السابق من الظن أن القدر قد خلا من اللطف، بل قل : الحمد لله .. قدر ولطف، فإنه أهل لكل الثناء سبحانه وتعالى، لأنه لا يكونُ منه إلا الخير، ومن لا يعرف ذلك لا يوجد عنده فَهم صحيح.









وأكمل أن الإنسان ينتابه الوسواس والوسواس ينتابه إبتداءً من الطهارة أنا اتوضيت أم لا ، وبعد ما يتوضأ هل أنا غسلت يدي ؟ هل انا غسلت وجهى وبعده رجلى ؟ هل مسحت الراس ؟ ثم يرجع يتوضأ مرة أخرى وهكذا .





جاء رجل لأبي الوفاء بن عقيل وقال له قد إبتليت بالوسواس، قال : وما ذاك ؟ قال : أذهب إلى شط الفرات فأغتسل ثم أخرج وأظن أن بقعةً في رجلي لم يصبها الماء فأغطس مرة ثانية ثم أخرج فأظن أن لُمعة في يدي لم يصبها الماء ثم أغطس مرة ثالثة فأخرج فأظن أن شيئًا من رأسي لم يصبه الماء فماذا أفعل في الصلاة فقد إشتد الأمر ؟ قال : لا صلاة عليك فإنك مجنون .





وأبو الوفا بن عقيل كان من كبار الحنابلة. إذًا الإنسان لو سلَّم نفسه للوسواس يفعل أفعال المجانين يغطس تلات أربع مرات في الماء ثم بعد ذلك يظن أنه ما زال لم يصل الماء إلى جسمه ولذلك فإن من رحمة الله بالمؤمن أن يقيه الوسواس، والوسواس يجب علينا أن نقطعه بالعزم والقوة .