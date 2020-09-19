حكام مباريات السبت.. محمد الحنفي يدير لقاء الأهلي والمقاصة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد عن حكام مباراتي الغد السبت المقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وأسندت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية ادارة مباراة الاهلي ومصر المقاصة الى الحكم الدولى محمد الحنفي.
ويعاون محمد الحنفي كل من هاني خيرى واحمد توفيق ومحمد نهاد حكما رابعا وطارق مجدى حكما للفيديو ومساعده ابراهيم محجوب.
كما اختارت لجنة الحكام وليد عبدالرازق لإدارة مباراة طنطا واف سي مصر ويعاونه محمود كلير ورمضان هنداوى وحكما رابعا احمد صلاح عبدالفتاح وحكمت للفيديو مصطفى مدحت ومساعده احمد حسين.