"الشباب وضرورة الوعى بالتاريخ الوطنى"..محاضرة بثقافة المنيا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث اقام بيت ثقافة جاهين محاضرة تثقيفية بعنوان "الشباب وضرورة الوعى بالتاريخ الوطنى" حاضرها الدكتور أسامة التلاوى، تحدث فيها عن دور الشباب فى التنمية، وكيفية توعيتهم بتاريخ الأجداد، وإتخاذ الخبرة والعظة والعظمة من الماضى وأمجاده على مر التاريخ، وأهمية العودة للجذور لبناء مستقبل مشرق.





كما نظم بيت ثقافة سمالوط ورشة فنية قدمتها الفنانة ماهيتاب نبيل أوضحت خلالها كيفية عمل استيكر وتبلوهات فنية متنوعة من الفوم الملون، كما نظمت مكتبة شم البحرية ورشة فنية للأطفال الموهبة بمشاركة حاتم رمضان، بجانب رسم اسبونج بوب بألوان الرصاص وتلوينه، وفى إطار تشجيع الفرع لعودة السياحة نظم قصر ثقافة مغاغة ورشة فنية عن معالمنا السياحية ومناظرها الطبيعية قدمها الفنان بشير محمد.



