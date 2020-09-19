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محافظات

تعليم الوادي الجديد: 327 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:22 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلن الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، أنه تم الإنتهاء من الإستعداد لإمتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والتى تنطلق صباح اليوم السبت وتستمر حتى 1 أكتوبر المقبل .

وقال حسن ان إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثانى ٣٢٧ طالب وطالبة أمام ٣ لجان سير، وتشمل لجنة مدرسة الخارجة الصناعية بنين بمعدل ١١٠طالب، ولجنة مدرسة موط الصناعية بنين بمعدل ١٠٦طالب، ولجنة مدرسة الفرافرة الصناعية بمعدل ١١١ طالب .
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وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات ومنها التباعد بين الطلاب فى المقاعد والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقياس درجات  الحرارة أثناء الدخول بالإضافة إلى تعقيم وتطهير  اللجان قبل وبعد الإمتحان.

يأتي ذلك ضمن الاستعدادات التي تتخذها مديرية التعليم  لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية وسط الاجراءات  والتدابير الاحترازية.

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