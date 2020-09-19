AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجدي عبد الغني: حسام حسن رفض تسديد ضربة الجزاء أمام هولندا في كأس العالم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
تحدث محمد عبدالغني، نجم نادي الأهلي  ومنتخب مصر سابقًا، عن كواليس صعود منتخب جيل 90 بقيادة الراحل محمود الجوهري إلى كأس العالم. 

وأكد مجدي عبدالغني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الكابتن الجوهري كان يمنحنا دفعات قوية وكان دائما يصدر لنا الثقة للصعود إلى كأس العالم".

وأضاف: "بعد مباراة هولندا، سمعنا أن الشعب المصري كله كان في الشارع للإحتفال بالمنتخب".

وتابع: "كنت رقم 1 في اختيارات الجوهري والكابتن هاني رمزي كان رقم 2، والموقف كان صعب للغاية ولكن كانت لدي الثقة رغم خوف الجميع".

وشدد: "حسام حسن رفض تسديد ضربة الجزاء في لقاء هولندا والموقف كان صعب للغاية"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من داخل كواليس "أوضة اللبس".. شاهد أحمد حسام ميدو في أحدث ظهور عبر انستجرام

رفع الحذاء وصاحبة مقوله الأهلي بيكسب بالحكام.. تعرف على تاريخ حسام حسن مع النادي الأهلي

مجدي عبدالغني: الأهلي يملك اكتفاء ذاتيا فى وسط الملعب.. فيديو

قطاع سلة في سموحة يحصد ثلاث ميداليات بعد التوقف

يضم 1500 قميص.. حكاية متحف الكويت لكرة القدم يحوي تيشرت البلدوزر أمام هولندا «خاص»

حكايات من زمن فات.. كواليس ضرب محمود الجوهرى "ميدو" فى مكتبه وأسرار علاقته بـ حسام حسن

ترشيحاتنا

حوادث وقضايا النجوم.. انتحار ممثلة شابة في ظروف غامضة.. واغتصاب فنانة مرتين

يهملها الكثيرون.. 3 إعدادات مهمة يجب ضبطها على WhatsApp بهواتف أندرويد

الدرع 42.. تعرف على ترتيب الأهلي بين الأندية الأكثر تتويجًا للدوري في بلدانهم

سعره 170 جنيها.. المصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا السنوي يعطى للأطفال من 3 سنوات.. فيديو

تسعيرة الـ 2 مليون دولار كلام سوشيال.. رئيس المقاصة يحسم الجدل حول محمد ابراهيم

الأهلي في مصر كما الأهرامات.. إعلامي إماراتي يهنئ جماهير القلعة الحمراء بالدوري 42

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعصا والسكاكين.. اعتداء بلطجية بوحشية على شاب وسط شوارع أمريكا| فيديو

لحظة مرعبة.. انقلاب جبل جليدي فوق 2 من المغامرين حاولا تسلقه| فيديو

أجرؤهم زينة.. 10 إطلالات أثارت الجدل فى صيف 2020