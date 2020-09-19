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سيارات

أسعار ومواصفات فورد كوجا في السوق المصري.. صور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تم انتاج سيارة فورد كوجا من الشركة الامريكية فورد ، وهي شركة عالمية مختصة في تصنيع السيارات ، وتعد من أقوى 10 شركات مصنعة للسيارات وتتمتع هذه الشركة بشعبية كيرة على مستوى العالم ، وقد فوضت الشركة بتحديث ، وتطوير العديد من السيارات العالمية الاخرى .

كما أن الشركة تعتد على المهندسين، واصحاب الخبرات والمصميين العالميين ذوي القدرات العالية الذين وصلوا بها إلى أعلى قمم. 

وفي هذا التقرير نقدم أبرز مواصفات فورد كوجا تحتوي السيارة فور كوجا Kugaمتوفرة بالعديد من انظمة الامان والرفاهية ، وبها نظام الشحن اللاسلكي للهواتف ونظام ترفيهي جديد من فورد شاشة تاتش 8 بوصة ، ونظامي  آبل كار بلاي واندرويد اوتو وعدادات  ديجيتا ل 12.3 بوصة ، ونظام صوت ميز بجانب واي فاي متاح لعشرة اجهزة  ، وتشغيل محرك السيارة عن بعد وفتخ السيارة وغلقها عن بعد ووسائل أمان عديدة تشمل الكشف عن المشاة وتثبت السرعة ومساعد الحفاظ على المسارة

ووتتوفر أيضا في السيارة فرامل إلكترونية على شكل ازرار موجودة في عجلة القيادة ، ناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على 5 سرعات مختلفة تتوفر فيها وسائد هوائية ، احزمة الامان متينة وعالية الجودة ، كما يمكن التحكم في  النوافذ الخلفية والامامية  الكترونيا .

كما يمكن فتح وإغلاق أبواب السيارة عن بعد. يمكن طي المرايا والتحكم بها الكترونيًا. تقنية الاصطفاف الأتوماتيكي في الأماكن الضيقة. سيارة واسعة من الداخل. يوجد بها نظام الدفع الكلي للعجلات290.

أما من حيث التصميم الخارجي للسيارة   فورد كوجا ford kuga 2020 فجائت بشكل محدث يشمل شبكة تهوية جديدة ومصابيح مختلفة في الشكل وكذلك تغيير شكل الاكصدام الأمامي والخلفي للسيارة وشكل فتحات التهوية فيها في الجانبين والأمام مع مخارج عادم مختلفة .

عيوب سيارة فورد كوجا احتمال وجود تسرّب للوقود عند قيادة السيارة في الطرق الوعرة واحتكاك أنابيب الوقود. مصابيح صغيرة الحجم بالرغم من جودتها العالية ندرة وجود قطع للسيارة في الوكالات سعر السيارة في السوق المصري 414 ألف جنيه  وذلك للفئة الاولي .
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