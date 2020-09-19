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5 محاميين للدفاع عنهم.. محامي اليوتيوبر: أحمد حسن وزينب أنكروا الواقعة.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
أحمد حسن وزوجته
أحمد حسن وزوجته
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إسراء صبري
قال حسام دحروج، محامي أحمد حسن وزينب، إنه تم إخلاء سبيلهم منذ نصف ساعة من ديوان قسم البساتين، معقبا: أحمد حسن وزوجته توجهوا إلى المنزل بعد إخلاء سبيلهم، معقبا: هناك هيئة دفاع خاصة باليوتيوبر أحمد حسن وزوجتة مكونه من 5 محامين للدفاع عنهم.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيوينة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة" ام بي سي مصر"، :أنه تم استجواب كلا من أحمد حسن وزوجته وقاموا بالتعهد على حسن رعاية الطفلة وإبعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، متابعا: كان هذا أمام رئيس النيابة وبناء على هذا تم إخلاء سبيلهم.

وأوضح أن إخلاء السبيل لا يعني إنهاء القضية، كما أن القضية ستسير بشكل طبيعي، مشيرا إلى  أن أحمد حسن وزينب أنكروا الواقعة وأوضحوا أنهم لم يقصدوا الربح من خلال ترهيب ابنتهم.

وأشار إلى أنهم أرادو توثيق حياة الطفلة في مراحل عمرها، معقبا: بيحصل أكتر من كده في البيوت المصرية، وهما كانوا بيهزروا مع بنتهم وكله دعابة".
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