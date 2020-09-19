5 محاميين للدفاع عنهم.. محامي اليوتيوبر: أحمد حسن وزينب أنكروا الواقعة.. فيديو





وأضاف خلال تصريحات تلفزيوينة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة" ام بي سي مصر"، :أنه تم استجواب كلا من أحمد حسن وزوجته وقاموا بالتعهد على حسن رعاية الطفلة وإبعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، متابعا: كان هذا أمام رئيس النيابة وبناء على هذا تم إخلاء سبيلهم. قال حسام دحروج، محامي أحمد حسن وزينب ، إنه تم إخلاء سبيلهم منذ نصف ساعة من ديوان قسم البساتين، معقبا: أحمد حسن وزوجته توجهوا إلى المنزل بعد إخلاء سبيلهم، معقبا: هناك هيئة دفاع خاصة باليوتيوبر أحمد حسن وزوجتة مكونه من 5 محامين للدفاع عنهم.وأضاف خلال تصريحات تلفزيوينة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة" ام بي سي مصر"، :أنه تم استجواب كلا من أحمد حسن وزوجته وقاموا بالتعهد على حسن رعاية الطفلة وإبعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، متابعا: كان هذا أمام رئيس النيابة وبناء على هذا تم إخلاء سبيلهم.



