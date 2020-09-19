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حوادث

اليوم جلسة النطق بالحكم في قضية "منار سامي" فتاة التيك توك بطنطا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:49 ص
منار سامي
منار سامي
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احمد علي
تعقد المحكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم السبت ، ثانى جلسات استئناف قضية منار سامى المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، بمحافظة القليوبية، والمتهمة بالتحريض علي الفسق والفجور، وبث فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة، وذلك للنطق بالحكم.

كانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قضت، بمعاقبة المتهمة منار سامى في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

تعود أحداث القضية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، القبض على المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقدم بلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم إحالتها إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية.
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