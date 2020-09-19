اليوم جلسة النطق بالحكم في قضية "منار سامي" فتاة التيك توك بطنطا

تعقد المحكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم السبت ، ثانى جلسات استئناف قضية منار سامى المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، بمحافظة القليوبية، والمتهمة بالتحريض علي الفسق والفجور، وبث فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة، وذلك للنطق بالحكم.





كانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قضت، بمعاقبة المتهمة منار سامى في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.



