سمير عثمان: هدف أسوان غير صحيح.. ومحمود علاء كان يستحق الطرد

كشف سمير عثمان الخبير التحكيمي أن هدف فوز أسوان على الزمالك غير صحيح بسبب وجود خطأ ضد إبراهيم جلال لاعب أسوان مع حمدي الونش مدافع القلعة البيضاء.





أسوان فاز على الزمالك بهدف نظيف للمرة الأولى في تاريخه، على استاد القاهرة في الجولة الـ28 من المسابقة المحلية.





وقال سمير عثمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الهدف لا يوجد تسلل فيه، ولكن لاعب أسوان وثب على مدافع الزمالك".