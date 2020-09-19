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رياضة

سمير عثمان: هدف أسوان غير صحيح.. ومحمود علاء كان يستحق الطرد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
أسوان
أسوان
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محمد رشاد
كشف سمير عثمان الخبير التحكيمي أن هدف فوز أسوان على الزمالك غير صحيح بسبب وجود خطأ ضد إبراهيم جلال لاعب أسوان مع حمدي الونش مدافع القلعة البيضاء.

أسوان فاز على الزمالك بهدف نظيف للمرة الأولى في تاريخه، على استاد القاهرة في الجولة الـ28 من المسابقة المحلية.

وقال سمير عثمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الهدف لا يوجد تسلل فيه، ولكن لاعب أسوان وثب على مدافع الزمالك".

وأكمل: "الكرة خطأ على لاعب أسوان، والكرة لم تكن بينهما ولكن قبل أن تصل لهما لاعب أسوان قفز واستند على الونش لذلك فهي خطأ".

وتابع: "أرى أن الكرة كانت واضحة أمام الحكم، وكان لابد من أن يكون لحكام الفيديو تدخل، محمود علاء كان يستحق طرد لأنه ضرب لاعب أسوان بدون كرة، خطأ كبير وكان لابد للحكم أن يتدخل".
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