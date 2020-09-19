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فن

بسمة وهبة تستنجد بخبراء السوشيال ميديا لمنع تعليقات الجماهير غير اللائقة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:39 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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ميرنا محمود
نشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو جديد عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".

وظهرت الإعلامية بسمة وهبة وهي تستغيث بخبراء السوشيال ميديا لمساعدتها في ايجاد حل  لقناتها  بانتقاء تعليقات الجماهير الائقة ومنع التعليقات الخارجة.

وعلقت قائلة : افيدوني 

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وكانت الإعلامية بسمة وهبة، أعلنت في وقت سابق أنها تعانى من حالة مرضية نادرة، ولا يصاب بها كثيرون في العالم.

وأشارت بسمة وهبة، عبر صفحتها موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، إلى أن نسبة المصابين بالحالة فى مصر قليلة للغاية، لذا ستسافر لـ تتلقى علاجه فى الخارج.


وأشادت بسمة وهبة بـ الأطباء فى مصر، قائلةً "احسن دكاترة فى العالم"، مبدية دهشتها من التساؤلات التى تتعرض لها بشأن سفرها للعلاج في الخارج.
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