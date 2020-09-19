تطوير التعليم الفني.. التعليم العالي: نستهدف إنشاء 6 جامعات تكنولوجية أخرى.. فيديو

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم التعليم العالي، إن الهدف من منظومة التعليم هو وجود خريج على قدر من الكفاءة والمهارة ليجد له مكانا في سوق العمل، معقبا: سوق العمل الحالي يتطلب وجود شخص أكاديمي يقابله 12 شخص أخر تقني، بالإضافة إلى العمالة العادية.
وأوضح خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، جزء من تطوير مهارات الخريجيين يتمثل في أن بمجرد انتهاءه من المعهد الفني بيجد له مسار في الجامعات التكنولوجية، معقبا: أصبح لدينا الآن 3 جامعات تكنولوجية بدأت بالعمل بالفعل في القاهرة وبني سويف وغيرهم.
وأكمل: المرحلة الثانية تستهدف وجود 6 جامعات تكنولوجية أخرى في برج العرب والأقصر وأسيوط الجديدة و6 أكتوبر وشرق بورسعيد، مشيرا إلى أن الدولة بتقوم بخلق مسار لخريجي المعاهد الفنية، وذلك من أجل أكسابهم المهارات وحصولهم على الدرجة الدراسية العليا وهي شهادة البكالوريوس.
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي قامت بإجراء دراسات على الأنشطة الصناعية المتواجده في الدولة، وذلك لمعرفة مدى احتياج كل محافظة من عاملين وفنيين، وعلى أساس ذلك تم اختيار الأماكن التي تم إنشاء الكليات بها وأيضا اختيار المواد الدراسية.
وأوضح خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، جزء من تطوير مهارات الخريجيين يتمثل في أن بمجرد انتهاءه من المعهد الفني بيجد له مسار في الجامعات التكنولوجية، معقبا: أصبح لدينا الآن 3 جامعات تكنولوجية بدأت بالعمل بالفعل في القاهرة وبني سويف وغيرهم.
وأكمل: المرحلة الثانية تستهدف وجود 6 جامعات تكنولوجية أخرى في برج العرب والأقصر وأسيوط الجديدة و6 أكتوبر وشرق بورسعيد، مشيرا إلى أن الدولة بتقوم بخلق مسار لخريجي المعاهد الفنية، وذلك من أجل أكسابهم المهارات وحصولهم على الدرجة الدراسية العليا وهي شهادة البكالوريوس.
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي قامت بإجراء دراسات على الأنشطة الصناعية المتواجده في الدولة، وذلك لمعرفة مدى احتياج كل محافظة من عاملين وفنيين، وعلى أساس ذلك تم اختيار الأماكن التي تم إنشاء الكليات بها وأيضا اختيار المواد الدراسية.