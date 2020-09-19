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رياضة

الأفضل هذا الموسم.. طه إسماعيل: اللى يراهن على الأهلي دائما كسبان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:05 ص
طه إسماعيل
طه إسماعيل
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محمد رشاد
أشاد طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الآهلي، بحصد الأهلي للقب الدوري مبكرا تحت قيادة رينيه فايلر، موضحا أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستحق التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال طه إسماعيل في تصريحات عبر برنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :'الأهلي يستحق التتويج ببطولة الدوري، لأنه قدم عروض قوية في معظم المباريات التي خاضها الفريق"ّ

وأضاف :" الدوري، البطولة الحقيقية في بطولات الدول، وانا سعيد للغاية من تتويج الفريق الاحمر بلقب المسابقة، على الرغم من انه دائما ما يفوز بها".

وتابع :"اللي بيراهن على الأهلي دايما بيكسب، وهذه مراهنة محسوبة، لأن الأهلي يعتمد على وحدة واحدة ادارة وجمهور ولاعبين ومنتسبين".

وأكمل :"السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، كسب قلوب الجماهير، بعدما فاز ببطولة الدوري قبل انتهاءها بسبعة أسابيع"، مضيفا:"فايلر، لديه تحدي جديد وهو التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا، لكي تكتمل المنظومة".
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