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طورنا ثلث المناهج.. التعليم الفني: العام المقبل سيشهد وجود 16 مدرسة نموذجية.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:33 ص
التعليم الفني
التعليم الفني
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إسراء صبري
قال محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إن ما تفعله الوزارة منذ عامين وأكثر هو ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، هذا موكل إلينا بحكم الدستور.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بنقوم بتطور المناهج ونحولها إلى مناهج تكسب الطلاب مهارات يحتاجها سوق العمل بدلًا من المعلومات فقط، معقبا: حكاية أن يتلقي الطالب معلومات ويقوم بحفظها من أجل النجاح في الامتحان هذا غير كافي في التعليم الفني.

وأكمل : الوزارة نجحت في تطوير تلث مناهج التعليم الفني وتطبيقها على أكثر من 120 مدرسة، معقبا: هناك مبادرة مع الشراكة مع اصحاب الأعمال من أجل إنشاء مدارس فنية نموذجية.

وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد وجود 16 مدرسة فنية نموذجية مختلفة في كثير من المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما أن أغلب تلك المدارس تكون بالقاهرة، معقبا : كلفنا من قبل الرئيس بإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني سواء الجامعي أو قبل الجامعي، وهذه الهيئة ستنشأ بالشراكة مع الألمان.

وشدد على أن تلك الهيئة ستكون معتمده دوليا، موضحا الطريق الوحيد لتغيير ثقافة المجتمع فيما يخص التعليم الفني ستكون من خلال الاهتمام بالتعليم الفني.
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