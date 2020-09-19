بالعصا والسكاكين.. اعتداء بلطجية بوحشية على شاب وسط شوارع أمريكا| فيديو

بالتزامن مع ارتفاع معدلات القتل بنسبة 47%، وارتفاع عمليات السطو بنسبة 22% في أمريكا، رصدت كاميرا مراقبة لحظة اعتداء مروعة بالعصي والسكاكين على شاب أعزل.





وسط مدينة نيويورك وزحامها، تعرض شاب أمريكي يبلغ من العمر 19 عامًا لاعتداء مروع على يد رجلين يحملان عصي خشبية قوية وسكاكين حادًا.





وتفاجأ الشاب بالبلطجية وقد ترصدوا له بمجرد خروجه من محل لبيع الأطعمة الجاهزة على الجانب الآخر من حديقة حيوان برونكس.





انقض الرجلان على الضحية ووجه أحدهما ضربات قاسية متتالية إلى رأسه مستخدمًا عصًا خشبية قوية تسببت في سقوطه على الأرض فاقدًا للوعي، في الوقت الذي شرع الآخر في طعنه بالسكين الحاد.



