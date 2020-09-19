أخبار التوك شو.. حقيقة مظاهرة السويس.. الباز يكشف ثروات المقاول الهارب محمد علي.. ولجنة مكافحة كورونا: مصر بها نوعان من الفيروس

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار التوك شو، على مدار الساعات الماضية، نرصد لك أبرزها في السطور التالية:
وزير التعليم: احترنا مع المصريين في أزمة الدروس الخصوصية.. ومفيش سبب للاستسلام لهذه المافيا
وزير التعليم: احترنا مع المصريين في أزمة الدروس الخصوصية.. ومفيش سبب للاستسلام لهذه المافيا
قال الدكتور طارق شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة القاهرة والناس، إن الوزارة قدمت الخدمة التعليمية المطلوبة، وفيها كل شيء، من أفلام على القنوات التعليمية، والمدارس متواجدة، فضلا عن مكتبات الفيديو، والكتب التفاعلية، والمكتبة الرقمية، ومنصة اسأل المعلم، وبث مباشر من الوزارة".
ووجه وزير التربية والتعليم، حديثه، للطلاب والأهالي، قائلا: "لو هدفك تفهم الدروس؛ إحنا أعطيناك 4 أو 5 بدائل، وببلاش، وعملنا مجموعات تقوية في المدارس، ومفيش أي سبب منطقي نستسلم لمافيا الدروس، وفي تحايل في موضوع الدروس الخصوصية، والمسئول عنها الأهالي، واللي بيعمل كده، ولي الأمر، وهو لا يلوم إلا نفسه".
حقيقة مظاهرة السويس.. إكسترا نيوز تكشف أكاذيب شبكة "رصد" الإخوانية
حقيقة مظاهرة السويس.. إكسترا نيوز تكشف أكاذيب شبكة "رصد" الإخوانية
كشف محمود الشناوي، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حقيقة خروج تظاهرات في محافظة السويس، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح على الاطلاق.
وقال الشناوي، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الجمعة، إن جماعة الاخوان فشلت فشلا ذريعا في ايجاد اي مصدقين لهم، مضيفا أن الإخوان لجأوا لبث الكراهية في المجتمع المصري ومحاولة الوقيعة بين الدولة والمواطن.
متقوليش معالي الوزير يا عم.. خناقة بين معتز الدمرداش ومحامي أحمد وزينب على الهواء
متقوليش معالي الوزير يا عم.. خناقة بين معتز الدمرداش ومحامي أحمد وزينب على الهواء
قال أحمد عيد محامي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، إنه حضر التحقيق مع موكليه أمس، حيث وجه لهما المركز القومي للطفولة والأمومة تهمة الإتجار بالبشر وتهما أخرى، لكن النيابة العامة وجهت لموكليه تهمة استغلال الطفلة في التربح.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "وضحنا للنيابة العامة أن الفيديوهات الأخيرة التي شهدت ظهور ابنتيهما ايلين حققت نحو مليون مشاهدة وتعليق، لكن مقاطع الفيديو التي نشراها دون الطفلة بلغت نحو 30 مليون مشاهدة وتعليق، ووضحنا ان ظهور الابنة كان تعبيرًا من أحمد وزينب عن حبهما لها وليس من أجل التربح".
لجنة مكافحة كورونا: مصر بها نوعان من الفيروس .. فيديو
لقاح رباعي.. المصل واللقاح: شتاء هذا العام محمل بالأنفلونزا والكورونا.
قال مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن اللقاح الخاص بالإنفلونزا هذا العام يكتسب أهمية خاصة من أجل منع انتشار فيروس الإنفلزنزا في فصل الشتاء تزامنا مع وجود فيروس كورونا.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، الشتاء هذا العام يعد شتاء خاص لم يمر به العالم منذ عقود، حيث يواكب موسم الشتاء فيروسين يهاجمان الجهاز التنفسي للأنسان بشكل مباشر.
خبير في مجال الحديد يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن الأسعار
لجنة مكافحة كورونا: مصر بها نوعان من الفيروس .. فيديو
قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن فور التأكد من مدى أمان وصحة اللقاح الحالي سيتم إنتاجه في مصر وتوفيره لكل المصريين، وفيما يخص لقاح أكسفورد، أوضح أن الدراسة الخاصة باللقاح تشير إلى أن اللقاح جيد، فهو يقوم بإنتاج نوعين من المناعة أحدهما حالية والأخرى تذكارية.
وأوضح "حسني" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أنه يتوقع أن يكون هناك لقاح فعال مع بداية عام 2021، معقبا: مصر مازالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا ولا يوجد دولة في العالم سوى الصين هي من استوفت شروط انتهاء الموجة الأولى من فيروس كورونا وحققت نسبة الـ 5% وأيضا وصلت إلى الـ 0%.
لقاح رباعي.. المصل واللقاح: شتاء هذا العام محمل بالأنفلونزا والكورونا.
قال مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن اللقاح الخاص بالإنفلونزا هذا العام يكتسب أهمية خاصة من أجل منع انتشار فيروس الإنفلزنزا في فصل الشتاء تزامنا مع وجود فيروس كورونا.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، الشتاء هذا العام يعد شتاء خاص لم يمر به العالم منذ عقود، حيث يواكب موسم الشتاء فيروسين يهاجمان الجهاز التنفسي للأنسان بشكل مباشر.
خبير في مجال الحديد يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن الأسعار
قال المهندس بسام إمام خبير في صناعة الحديد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بالصناعة المصرية، موضحًا أن الـ 6 سنوات الأخيرة شهدت طفرة صناعية غير مسبوقة.
وأضاف المهندس بسام إمام، خلال حواره ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الجميع يشاهد حجم المصانع و المشروعات التى تقوم بها الدولة.
من داخل عقر داره في إسبانيا.. الباز يكشف ثروات المقاول الهارب محمد علي
من داخل عقر داره في إسبانيا.. الباز يكشف ثروات المقاول الهارب محمد علي
كشف الإعلامي محمد الباز، عن ثروات المقاول الهارب محمد علي، من داخل عقر داره في إسبانيا.
وعرض "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" مقطع فيديو يرصد فيه "فيلا" و"شركة" الهارب محمد علي، موضحًا أن رأسمال الشركة مليون و250 ألف يورو، والمنزل الذي يعيش فيه قام بشرائه بمبلغ مليون و250 ألف يورو وأنفق عليه مليون و200 ألف يورو، وفقا لتسريب صوتي لـ"علي" يقر فيه بتلك المبالغ
إيه الأدب ده .. إيمي سمير غانم تداعب زوجها وزوج أختها على الهواء
كورونا .. إيمي سمير غانم تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية
إيه الأدب ده .. إيمي سمير غانم تداعب زوجها وزوج أختها على الهواء
داعبت الفنانة إيمي سمير غانم، زوجها النجم حسن الرداد، وزوج أختها الإعلامي رامي رضوان، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء اليوم الجمعة.
ووجهت إيمي، حديثها لحسن الرداد ورامي رضوان، قائلة :"اية ده الأدب والأخلاق ده، ومش متخيلة أنكو قعدين كدا بكل الهدوء والحلاوة دي"، ليدخل الجميع في نوبة ضحك.
كورونا .. إيمي سمير غانم تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية
هنأت الفنانة إيمي سمير غانم، زوجها الفنان حسن الرداد، على فيلمة الجديد تؤم روحي، مؤكدة أنه يعد من أفضل الأعمال التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.
وقالت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن حسن الرداد يليق في كل الأدوار، متابعة أنه :"أحب أتفرج عليه وعلى كل الأدوار التي يقدمها، وبحب أن حسن الرداد يشتغل في كل الأدوار".