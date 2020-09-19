أخبار التوك شو.. حقيقة مظاهرة السويس.. الباز يكشف ثروات المقاول الهارب محمد علي.. ولجنة مكافحة كورونا: مصر بها نوعان من الفيروس

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن فور التأكد من مدى أمان وصحة اللقاح الحالي سيتم إنتاجه في مصر وتوفيره لكل المصريين، وفيما يخص لقاح أكسفورد، أوضح أن الدراسة الخاصة باللقاح تشير إلى أن اللقاح جيد، فهو يقوم بإنتاج نوعين من المناعة أحدهما حالية والأخرى تذكارية.



