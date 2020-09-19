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رياضة

هاشتاج دوري مؤمن الـ 42_اهلاوى يتصدر الترند.. ومغردون: الغائب الحاضر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:08 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج دورى مؤمن ال 42_اهلاوى  بعد فوز الاهلي  رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة  28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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و تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي :

نفس القديم نفس القديم ، الأهلي هو بطل الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي

اووووووه دايما هنكون معاه جمهوره اللى بناه  و فى تالتة شمال اتعلم الحياة اهلى دة اسم اعظم كيان عشنا اجمل ايام و احنا مسافرين وراه اى مكان لفينا العالم البعيد مهما طال الطريق مع كل ميل وراه حبه بيزيد اوووه

دوري الغائب الحاضر
البطل والحراق، مؤمن زكريا
جمهور الاهلي مبينساش يامؤ قدمت الكثير للنادي والان نهديك هذا الدوري الغالي
نشارك يارجاله

ربنا يتمم شفك علي خير و الف مبروك للاهلي 

كالعادة فريقنا بطل الدوري للمرة 42 والمره الخامسه ع التوالي

مؤمن حبييب جمهورك الدورى ده هديه ليك انت

من ثوابت كرة القدم ان تجد الأهلي دائما في القمة والجميع يزحف خلفه

عشينا وشوفنا لفينا كتير ياما دورنا ولا غير الاحمر يوم اختارنا وان كان متكتوب لينا الفرقة التالتة شمال بتجمعنا ع حب نادينا نسر الأهلي يا نسر يا الي عشقك قلبي⁦

الاهلى فقلبى ودايما غالى علينا
جمهور دايما وراة دايما تلاقينا وفأى مكان معاه دايما بنروح وراة
انصر فريقنا ياعالى يا الله
الى الى اوووة الى الى اوووة الى الى اوووة الى الى اوووووووووووووووووة

و كان مؤمن زكريا قد  زار الأهلي الأسبوع الماضى، ووجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهازين والفني والإداري وزملائه اللاعبين على هامش حفل تكريمه قبل المران الجماعي.

وحرص الأهلي على تكريم مؤمن زكريا، وأعلن عن حصول مؤمن زكريا على قيمة تعاقده بالكامل بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة.

وتوقف مؤمن زكريا عن لعب كرة القدم مؤخرا، بسبب معاناته من ضمور في العضلات.

وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي أنهي إجراءات تجهيز شيك بنكي للاعب بقيمة تعاقده كاملًا بعد أن حصل علي موافقة وزارة الشباب والرياضة.




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