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فن

حسونة اخويا وحبيبي .. رامي رضوان يعلق عن حلقته مع حسن الرداد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:48 ص
حسن الرداد و رامي
حسن الرداد و رامي رضوان
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ميرنا محمود
نشر الاعلامي رامي رضوان صورة من حلقة اليوم مع حسن الرداد عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام 

و علق رامي رضوان  قائلا : 
اخويا وحبيبي يا حسوووووووونه
نورتني وشرفتني وحلقة جمييييلة بوجودك
يا رب دايما ناجح ومكسر الدنيا
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وقال حسن الرداد، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اليوم الجمعة، إن أول لقاء كان في أحد الأعمال الفنية، مضيفا: الفنانة الرائعة دلال عبد العزيز كانت تتعامل معي وتوجهني كثيرًا.

وتابع حسن الرداد: "أول مرة قعدت معاها قابلتني بابتسامة حلوة كدا، هي بشوشة بطبعها وست جميله وحبوبه ودمها خفيف".

وكشف حسن الرداد، عن أنه كان يفضل تقديم أداور فنية معها نظرا لحبه الشديد بها، قائلا :"كنت بحب جدا عمل أعمال فنية معها".
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