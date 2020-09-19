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مرأة

علامات اذا ظهرت على طفلك تؤكد إصابته بالجفاف

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
علامات اذا ظهرت على
علامات اذا ظهرت على طفلك تؤكد إصابتك بالجفاف
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أسماء عبد الحفيظ

يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بالاسهال الشديد المسبب للجفاف، وتجهل بعض الأمهات الفرق بين تعرض طفلها الاسهال و تحول الاسهال إلى جفاف، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك أعراض الجفاف. 

كشف موقع mediacl news today عن أعراض الجفاف عند الأطفال.

أعراض الجفاف عند الأطفال

الإسهال لأكثر من 24 ساعة

حمى 40 درجة أو أعلى

براز أسود وقطري

براز يحتوي على دم أو صديد

نادرًا ما يظهر الدم في براز الرضع والأطفال ، وفقا لما نشره الموقع "ما يشبه الدم في البراز قد يكون تهيجًا في منطقة الشرج ، مما يؤدي إلى نزيف في الجلد. يظهر على شكل دم أحمر لامع فوق البراز ". يمكن لطبيب الأطفال أن يقترح عليك كريمًا لتوفير الراحة إذا حدث ذلك.

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