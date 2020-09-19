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ترامب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكري وحفتر يعلن إعادة فتح حقول النفط.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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  • مصر تسجل 131 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة
  • الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات عسكرية شمالي شرق سوريا
  • فرنسا تطلب من السياسيين اللبنانيين تشكيل حكومة دون تأخير
  • ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات السودان إلى 121 حالة 
  • جونسون: تجتاحنا موجة ثانية لفيروس كورونا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن مصر سجلت 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 18 وفاة، مشيرةً إلى  خروج 800 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة حتى الجمعة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  منح وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مراسم أقيمت بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

ونقلت "كونا" عن الديوان الأميري قوله إن التكريم "يأتي اعترافا بالجهود العظيمة والدؤوبة، والدور الكبير الذي يقوده أمير الكويت في المنطقة والعالم، وتتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة، وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين".

وأبرزت "الأنباء" كلمة قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، والتي أعلن فيها استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، مضيفًا: "دني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وأشار قائد الجيش الليبي إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.

وذكرت "الجريدة" أن الجيش الأمريكي أعلن عن  تعزيز انتشاره العسكري شمالي شرق سوريا على الرغم من جهود سابقة للحد من تواجده هناك، في خطوة تأتي بعد التوتر بين القوات الأمريكية والروسية في المنطقة.

وقالت "القبس" إن وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أنه ينبغي للقوى السياسية اللبنانية الاضطلاع بمسؤولياتها وتشكيل حكومة على الفور تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى أديب.

وأشارت "الراي" إلى أن اللجنة العليا لطوارئ الفيضانات في السودان أعلنت ارتفاع عدد الوفيات إلى 121 حالة والمتضررين إلى 770 ألفا، مشيرةً إلى أن الوضع كان له تأثير كبير على الحياة العامة بصورة فاقت إمكانيات الدولة.

دوليًا نقلت "الوطن" عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوله إن موجة ثانية من فيروس كورونا تجتاح بلاده معتبرا انه " كان امرا متوقعا ولم يكن بالإمكان تفاديه".

واكد جونسون في تصريح صحفي انه لا يرغب في رؤية اغلاق عام آخر كالذي تم تطبيقه في الفترة بين مارس ويوليو الماضيين لكنه اعتبر أن تشديد اجراءات التباعد الاجتماعي سيكون امرا لا مفر منه.
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