كليب 911 لـ ليدي جاجا يحقق 4 ملايين ونصف مشاهدة.. فيديو

حقق فيديو كليب ٩١١ للنجمة العالية ليدي جاجا ٤ ملايين ونصف مشاهدة بعد مرور ساعات على طرحها.
ورغم تتويج النجمة العالمية ليدي جاجا بجائزة موسيقية إلا أنها كانت صاحبة أسوأ إطلالة في حفل mtv tv awards على الإطلاق وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
وكانت ليدي جاجا تنافس على 9 جوائز في حفل MTV TV video awards.
وتصدرت جاجا لائحة بيلبورد الموسيقية بألبومها الجديد الذي يحمل اسم Chromatica الذي طرح قبل أسابيع، لتسجل نجاحا جديدا في مسيرتها الفنية.
وأطلت جاجا بتسع إطلالات وصفت بالسيئة بسبب اعتمادها على الأقمشة اللامعة والأزياء غريبة الأطوار.