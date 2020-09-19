احمد زاهر يتصدر مؤشرات البحث في جوجل لهذا السبب

تصدر الفنان احمد زاهر مؤشرات البحث بموقع جوجل بعد مرور ساعات على عرض حلقته من برنامج معكم منى الشاذلي.

واستطاعت ليلي في بداية اللقاء هزم والدها أحمد زاهر في لعبة "هات من الصندوق"، بتمكنها بإخراج كل ما هو بالصندوق قبل والدها، قائلا : "البنت بدب ايدها الحاجة بترحلها على طول.. انا هيكسب وجيلك يا. ليلي".



