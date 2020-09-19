11 حيلة عجيبة للعناية بجمالك من الشعر والوجه للقدم والأظافر

مع وجود وصفات منزلية الصنع، فلا داعي لزيارة صالونات التجميل بشكل متكرر. يساعد العروس على الاعتناء ببشرتها وشعرها وجمالها وأظافرها في المنزل.





كشف موقع fashion عن 11 وصفة منزلية الصنع ولا تترددى في تجربتها اليوم للعناية بجمالك من الشعر والوجه للقدم والأظافر.

1- التقشير:

بللي المنطقة المستهدفة ثم ضعي ملعقة صغيرة من الملح على الوجه مع تجنب منطقة العينين. يغسل بالماء البارد ثم يوضع مرطب للجسم.





2-الهالات السوداء:

قومى بتقطيع قطعة من البطاطس غير المطبوخة إلى شرائح رفيعة وضعيها على جفنك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، مرتين أسبوعيًا. وأزيلى البقايا مع وضع مرطب للعين وستتحمسين من النتيجة.





3-الأظافر البيضاء:

افركي أظافرك الصفراء بفرشاة الأسنان ومعجون الأسنان الذي سيساعدك على التخلص من البقع وتألق أظافرك. قد يكون لعصير الليمون نفس التأثير إذا قمت بنقع يديك فيه لمدة 5 إلى 10 دقائق.





4-معالجة خالية من التجاعيد:

يحتوي عنب طومسون الأخضر الخالي من البذور على نفس المكونات الموجودة في الكريمات المضادة للتجاعيد. قطعي كل حبة عنب من المنتصف وضعيها على وجهك ورقبتك بسلاسة. اتركيه لمدة 20 دقيقة واغسلي وجهك وجففيه بالمنشفة. كررى الخطوات يوميًا وسيصبح وجهك خاليًا من التجاعيد عاجلًا أم آجلًا.





5- ماسك للوجه:

يحتوي العسل على مضادات حيوية طبيعية وحيوية ومهدئة وأكثر نعومة تجعل بشرتك ناعمة بعد استخدامه.

بللي وجهك وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من خليط العسل ونصف ملعقة صغيرة من الشوفان وملعقة صغيرة من الكريمة. افركي بلطف واتركيه لمدة 5 دقائق قبل الغسيل.





6- أرجل ملساء:

اخلطي كوبًا من عصير الليمون مع نصف ملعقة صغيرة من الزيت الدقيق، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ونصف كوب من الحليب وكمية مناسبة من الماء في الوعاء الذي ستستخدمينه. ستصبح رجليك ناعمة بعد استخدام هذه الطريقة لبضعة أسابيع.





7- البثور:

اهرسي بعض الفراولة وضعيها على وجهك أو صدرك أو ظهرك أو أي مكان في جسمك يحتوي على البثور. اتركيها لبضع دقائق ثم اغسليها. تحتوي الفراولة على مادة الساليسيليك التي تساعدك على التخلص من الجراثيم التي تسبب ظهور البثور.







8-الساونا:

اغلي الماء وضع بعض قطرات الليمون وزيت الأوكالبتوس الأساسي. قبل أن يبرد الماء، غطي وجهك بمنشفة وقفي في الماء المغلي لبضع دقائق لفتح مسام الجلد، وبالتالي تجعلك الزيوت تشعرين بالاسترخاء بجانب أنها تنعم البشرة. بعد ذلك، ضعي لوشن الجسم المفضل لديك.





9- البشرة الجافة:

غطي ذراعيك ورجليك بزيت الزيتون. ارتدى الجوارب والقفازات قبل النوم. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر زيت اللوز خيارًا مثاليًا.





10- الشعر الجاف:

افركي زيت الزيتون على شعرك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله. ضعي بعض صودا الخبز في الشامبو لإزالة الشامبو المتبقي وإضفاء لمعان على شعرك.





11- معالجة الأظافر غير السليمة:

افركي زيت الزيتون على أظافرك لإبقائها رطبة وصحية. وبالتالي، لن تعاني من تلف الأظافر أو جفاف الجلد على أظافرك. استخدمى الحليب أيضًا للحصول على نتائج.