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42 مبروك..لميس سلامة : النادي الأهلي حصل على بطولة استثنائية في ظروف عصيبة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:24 ص
الاعلامية لميس سلامة
الاعلامية لميس سلامة
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نورهان رأفت
هنأت الإعلامية لميس سلامة ، جمهور النادي الأهلي، بعد حصوله على درع الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه، موضحة أن ليلة الأمس كانت ليلة مليئة بالأفراح والتهاني.

وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن هذه البطولة كانت استثنائية ، وحصل عليها النادي الأهلي ، خلال ظروف عصيبة ، حيث مر بالعديد من حركات تنقلات للعيبة ، وإصابات ، أبرزها إصابة اللاعب مؤمن زكريا .

وأشارت "سلامة" ، إلى أن النادي الأهلي أصر على الفوز ، لإسعاد جماهيره ، مؤكدة أن أسرة البرنامج جميعها ، تدعم هاشتاج "مؤمن في القلب" ، وتتمنى له الشفاء .

وأوضحت "سلامة" ، أن الكرة لها سحرها في إفراح وإسعاد الشعب ، وقدمت 42 تحية لجمهور النادي ، احتفالا بالبطولة رقم 42 في تاريخه .
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