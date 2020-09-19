42 مبروك..لميس سلامة : النادي الأهلي حصل على بطولة استثنائية في ظروف عصيبة

هنأت الإعلامية لميس سلامة ، جمهور النادي الأهلي ، بعد حصوله على درع الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه، موضحة أن ليلة الأمس كانت ليلة مليئة بالأفراح والتهاني.





وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن هذه البطولة كانت استثنائية ، وحصل عليها النادي الأهلي ، خلال ظروف عصيبة ، حيث مر بالعديد من حركات تنقلات للعيبة ، وإصابات ، أبرزها إصابة اللاعب مؤمن زكريا .





وأشارت "سلامة" ، إلى أن النادي الأهلي أصر على الفوز ، لإسعاد جماهيره ، مؤكدة أن أسرة البرنامج جميعها ، تدعم هاشتاج "مؤمن في القلب" ، وتتمنى له الشفاء .





وأوضحت "سلامة" ، أن الكرة لها سحرها في إفراح وإسعاد الشعب ، وقدمت 42 تحية لجمهور النادي ، احتفالا بالبطولة رقم 42 في تاريخه .