أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 19 سبتمبر 2020.. تفاصيل

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، السبت 19-9-2020 في سوق العبور.









وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.











وبلغ سعر البطاطس 3 جنيهات للكيلو، وتراوح البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، والكوسة 4 و6 جنيهات للكيلو.









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بينما سجل سعر كيلو الجزر بدون عروش 2 و5 جنيهات، والفاصوليا 17 جنيها للكيلو، والباذنجان الرومي والبلدي والأبيض جنيها واحدا، و3.25 جنيه للكيلو.





أما الفلفل الرومي البلدي فتراوح سعر الكيلو منه بين 2 و5 جنيهات، والفلفل البلدي الحامي بين 1.5 و3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ12 جنيها للكيلو.









وبلغ سعر كيلو الملوخية نحو 3 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والبامية بـ17 جنيها للكيلو.









وعلى مستوى الفاكهة، تراوح سعر كيلو العنب الأصفر والبناتي بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والليمون الأضاليا بين 3 و6 جنيهات للكيلو.







