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أخبار البلد

بدء التدريب المهني بـ 4 مراكز بالقوى العاملة في الإسكندرية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:51 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
بدأت فعاليات التدريب المهني بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية على مهن "الحياكة، والملابس الجاهزة" في 4 ورش؛ للتدريب بمراكز محرم بك والحضرة والرمل والهانوفيل، وعلى مهنة التبريد والتكيف بورشة تدريب مركز محرم بك.

ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل التدريب على مهن الالوميتال بمركز تدريب الهانوفيل، وإصلاح وصيانة المحمول بمركز تدريب محرم بك.

وكان وزير القوي العاملة، محمد سعفان، وجه مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية. 

وكان ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة باستئناف عمليات تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل والحد من البطالة مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا وتعقيم مراكز التدريب قبل وبعد انعقاد الورش التدريبية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين المتدربين.

وفي نفس السياق، قال ياسر سعيد مدير المديرية، "يراعي في الاعتبار مع بدء عملية التدريب الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وتعقيم مراكز التدريب قبل وبعد انعقاد الورش التدريبية، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين المتدربين، وقد تم توزيع الكمامات التي تنتجها مراكز التدريب المهني التابعة للقوي العاملة بالإسكندرية مجانا على المدربين والمتدربين قبل بداية الدورة التدريبية في جميع الورش".

بدء التدريب المهني بـ 4 مراكز بالقوى العاملة في الإسكندرية
بدء التدريب المهني بـ 4 مراكز بالقوى العاملة في الإسكندرية
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