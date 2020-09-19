يستحق الإشادة..محمد جاد: إطلاق جماهير النادي الأهلى اسم مؤمن زكريا على الدوري تضامنا معه

هنأ الإعلامي محمد جاد، جماهير النادي الأهلي لحصولهم على البطولة الـ 42 في تاريخه، موضحا أن الجماهير لم تنس اللاعب مؤمن زكريا، خلال احتفالاتهم، وأطلقوا على الدوري، دوري "مؤمن زكريا" ، تضامنا معه .





وأضاف الإعلامي محمد جاد ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن اللاعب مؤمن زكريا ، قدم الكثير من البطولات للكرة المصرية ، و يستحق كل الاشادة والدعم .





كما دعا "جاد" ، له بأن يصبح في أفضل حال ، عن قريب ، وينضم لصفوف لاعبي النادي الأهلي ، من جديد ، بعد تعافيه .





وأشار "جاد" ، إلى أن النادي الأهلي أعتاد أن يتقمص شخصية البطل ، رغم أية صعوبة أو أزمة ، وتحقيق البطولات ، تحت ظل أية أزمة .







