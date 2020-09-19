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محافظات

الكشف على 40 شخصا بسيناء مترشحين لمجلس النواب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:46 ص
صدى البلد
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احمد صالح
بلغ إجمالي عدد المتقدمين الى اللجنة الطبية بمستشفى العريش العام، شمال سيناء، لإجراء الكشف الطبي بهدف الترشيح لمجلس النواب 40 فردا، وهم يمثلون دائرتي العريش وبئر العبد.

وقال الدكتور طارق كامل شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تجهيز مقر لاستقبال الراغبين في الترشح بالمستشفى إلى جانب توفير أدوات ومعامل التحاليل المختلفة والأشعات والمجلس الطبي.

وقال إنه تم تشكيل لجنة خاصة للكشف على راغبي الترشيح وإجراء التحاليل الخاصة بهم برئاسة الدكتور أحمد عزمي نائب مدير المستشفى وعضوية نخبة من الأطباء المتخصصين في مختلف التخصصات.

حيث يتم استقبال الراغبين في الترشيح لإجراء الكشف الطبي، وفحص المتقدمين لإثبات صلاحيته صحيا وخلوه من الأمراض المعدية أو الخطيرة .. واستكمال باقي الإجراءات وفقًا للقواعد والشروط الخاصة بالترشيح في الانتخابات.

هذا إلى جانب إجراء التحاليل اللازمة لإثبات خلو الجسم من آثار المواد المخدرة.

وبلغ عدد المتقدمين للجنة الانتخابات في اليوم الأول 11 فردا على مستوى محافظة شمال سيناء التي تضم دائرتين انتخابيتين بالنسبة لمجلس النواب.
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