معنويات المستهلكين الأمريكيين تتحسن في أوائل سبتمبر

أفاد مسح لجامعة ميشيغان بأن معنويات المستهلكين الأمريكيين تحسنت في أوائل سبتمبر.



وأظهر المسح أيضا أن تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها في نوفمبر بدأ في الانعكاس على التوقعات بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.



وقالت جامعة ميشيغان إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين صعد إلى 78.9 في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 74.1 في أغسطس.



كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا صعود المؤشر إلى قراءة عند 75.