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شركة الجيزة تعلن انتهاء أعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من أكتوبر.. صور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انتهاء أعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة.

وأوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من الأعمال قبل الموعد المحدد، وجار فتح المياه ووصولها تدريجيا للمناطق المتأثرة تباعا فور اتزان الشبكة وانتظام الضغوط.

وكانت الشركة قد أعلنت فى بيان سابق عن انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية) اعتبارًا من مساء يوم الجمعة الموافق 18/9/2020 حتي الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020، وذلك لتحويل خط المياه ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.
شركة الجيزة تعلن انتهاء أعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من أكتوبر.. صور
شركة الجيزة تعلن انتهاء أعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من أكتوبر.. صور
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