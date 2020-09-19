شركة الجيزة تعلن انتهاء أعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من أكتوبر.. صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انتهاء أعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة.





وأوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من الأعمال قبل الموعد المحدد، وجار فتح المياه ووصولها تدريجيا للمناطق المتأثرة تباعا فور اتزان الشبكة وانتظام الضغوط.



