شاهد.. 5 سنوات سجنا لبريطاني لسرقته طائري بطريق

من المتوقع أن يتم معاقبة حارس حديقة حيوان سابق في بريطانيا، بعد أن اقتحم مكان عمله القديم وسرق حيوانات منهما بطريقين تصل قيمتهما إلى 25 ألف جنيه إسترليني.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ألقي القبض على الحارس السابق ويدعى برادلي تومز (25 عاما) ومن المتوقع أن يتم سجنه 5 سنوات، بعدما باع اثنين من طيور البطريق الصغيرة من همبولت.





ولكن التاجر الذي اشتراهما فحص الرقاقة المسجلة بهما واكتشف أنهما مسروقان واتصل بالشرطة، وألقت القبض على الحارس، واستمعت المحكمة في جنوب كمبريا، إلى شهادته التي أوضح فيها كيف اقتحم مكان الحديقة وسرقهما.





والحيوانات التي سرقها هي بعض الطيور الاستوائية النادرة، وقرر القضاة أن سلطات إصدار الأحكام لم تكن كافية وأرسلوا القضية إلى محكمة بريستون كراون، ويمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى 5 سنوات في السجن.





وسيتم إصدار الحكم في 16 أكتوبر، وقال المدعي العام، إن الموظفين لاحظوا وجود ثقب في السياج المحيط بالطيور مع غياب الطيور الغريبة التي تقدر قيمتها بـ 20 ألف جنيه إسترليني، ولم تتوصل التحقيقات في البداية إلى أي شيء.





حتى اتصل جامع الطيور والحيوانات الذي اشترى طيور البطريق عبر شخص من فيسبوك وقال إنه اشتراهما في حالة سيئة، وسافر بعدها الموظفون إليه للتأكد من أن الطيور مسروقة.



