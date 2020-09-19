برلماني: الشائعات أخطر ما يواجه الوطن في هذا التوقيت

حذر الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، من تداعيات الشائعات على مصر، مؤكدا أن مصر تتعرض يوميا لعشرات الأخبار الكاذبة والملفقة والهدف منها إحداث بلبلة في الرأي العام.





ولفت النائب، في بيانه، إلى أن الشائعات حول خفض رواتب المواطنين، ورفع سعر رغيف العيش، وقلة المقررات التموينية وغيرها، والتي تهدف إلى خلق فزاعات معيشية من دون داعٍ ومن دون وجود.





وشدد على ضرورة الاصطفاف الوطني وراء القيادة التاريخية الرشيدة لمصر ممثلة في الرئيس السيسي، لأنه يقود مصر بحكمة كما أن البلد تحت حكمه مستقرة آمنة تخطو للأمام.





وأضاف النائب، أن هناك حاجة ماسة لتفعيل مختلف وسائل الإعلام الوطنية والقومية، لمواجهة الشائعات الكاذبة والرجوع لحكومة ومختلف الوزارات لتوضيح الحقيقة.





ونوه البدري ضيف، بأن مصر في منعطف خطير، وهناك بعض الخونة والأعداء غاضبون من حالة الاستقرار في الوطن وإنجاز مشاريع عملاقة وضخمة.



