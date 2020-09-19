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اقتصاد

الغرف التجارية: قرار عودة إقامة الأفراح يفتح مليون صالون تجميل على مستوى الجمهورية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

أكد محمود الدجوى، رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، أن الطلب على الكوافير والصالونات سوف يرتفع مع الإعلان عن عودة الأفراح للعمل بشروط.


وأوضح "الدجوي"، فى تصريحات لــ "صدى البلد"، أنه على الرغم من عودة الأفراح بضوابط إلا أن الطلب على ارتياد الصالونات التجميلية شهد تحسنًا ملحوظًا، متمنيًا أن يكون هناك محاذير أقل على إقامة الأفراح لعودة العمل مرة أخرى إلى ما كانت عليه.

وأشار إلى أن هناك حوالي مليون محل كوافير حريمى على مستوى الجمهورية سعداء بهذا القرار. 

وتم إصدار عدد من القرارات، تشمل حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارًا من 21 سبتمبر الجاري، والتي تشمل الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح في الأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردًا.


وكذلك الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50%، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذا الموافقة على إقامة معرض "أهلًا بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري، مع تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وستتم إقامته بأرض المعارض.


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