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أخبار العالم

اغتيال نائب رئيس مجلس إقليم باكتيا الأفغاني على يد مسلحين مجهولين

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:57 ص
إقليم باكتيا
إقليم باكتيا
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ا ش ا
قام مسلحون مجهولون باغتيال أيوب جيروال نائب رئيس مجلس إقليم باكتيا بجنوب شرق أفغانستان، اليوم السبت.

وقال عبد الرحمن مانجال المتحدث باسم حاكم إقليم باكتيا - حسبما نقلت عنه وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية - إن الحادث وقع صباح اليوم في منطقة جارديز عاصمة الإقليم، مضيفا أن جيروال تم استهدافه وهو في طريقه إلى جامعة باكتيا.
 
ووفقا للمتحدث باسم حاكم الإقليم، فقد أصيب أولا نائب رئيس مجلس الإقليم إثر الهجوم وعقب ذلك توفي في المستشفى متأثرا بجراحه. 

تعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية المدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين حركة طالبان من جهة أخرى.
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