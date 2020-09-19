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أخبار العالم

أخطر من فيروس كورونا.. روحاني يحذر الإيرانيين من مرض جديد يصيب الرئة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:57 ص
روحاني يحذر الإيرانيين
روحاني يحذر الإيرانيين من مرض جديد يصيب الرئه
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سمر صالح
حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، الإيرانيين من مرض أخطر من فيروس كورونا المستجد ظهر في أحد البلدان المجاورة لإيران.

ولم يكشف الرئيس روحاني ، عن الدول التي ظهر فيها هذا المرض، وقال: "نحن بحاجة إلى زيادة الرعاية الصحية في الخريف، ويوجد في منطقتنا مرض شبه التهاب رئوي وسمعت أنه أخطر من كورونا".

وأضاف روحاني، في كلمة له خلال اجتماع للجنة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا: "يجب على الناس إتباع جميع مبادئ الصحة طوال العام الجاري وحتى العام المقبل، على الرغم من أن هذه القيود خلقت حالة من الملل لدى الإيرانيين".

وقال روحاني: "حتى لو كان اللقاح الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد متوفرًا، يجب الاستمرار في نمط حياة صحي، ولا ندري كم هي آثار اللقاح ومدة تكوينه مناعة، لذا حتى لو وصل اللقاح، يجب اتباع مبادئ الصحة".

وفي يوليو الماضي، أعلنت سفارة الصين في كازاخستان، عن تفشي التهاب رئوي في هذه الدولة، وصفته بأنه أشد فتكا من فيروس كورونا.

وذكرت السفارة الصينية في بيانها أن الالتهاب الرئوي في كازاخستان أودى بحياة 1772 شخصا في النصف الأول من العام بينهم 628 في يونيو الماضي ومنهم مواطنون صينيون، مضيفة معدل الوفيات جراء المرض أعلى بكثير من الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد الإصابات في إيران حتى يوم أمس الجمعة، 416 ألف و198 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 23 ألف و952 شخصًا، في ظل تزايد عدد الإصابات في عموم المدن الإيرانية.
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