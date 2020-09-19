AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صاحبة رأي لـ إليسا تحصد 8.2 مليون مشاهدة على يوتيوب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:58 ص
اليسا - صاحبة رأي
اليسا - صاحبة رأي
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية صاحبة رأي، لـ الفنانة اللبنانية إليسا، 8 ملايين و228 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس 23 يوليو. 

أغنية «صاحبة رأي» لـ الفنانة إليسا، كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس : ايلي بربر. 

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه". 

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف". 

«صاحبة رأي» هي الأغنية الرئيسية لألبوم إليسا، الذي أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرحه كاملا يوم 1 أغسطس الجاري بالتزامن مع عيد الأضحى. 

ويتضمن الألبوم أغنية "حبة اهتمام"، كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"أنا شبه نسيتك"، كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد يوم من طرحها .. صاحبة رأي لـ إليسا تحصد 600 ألف مشاهدة على يوتيوب

صاحبة رأي لـ إليسا تحصد 1.7 مليون مشاهدة على يوتيوب

صاحبة رأي لـ إليسا تحصد 2.6 مليون مشاهدة على يوتيوب

صاحبة رأي لـ إليسا تحصد 3.7 مليون مشاهدة على يوتيوب

صاحبة رأي لـ إليسا تحصد 4.6 مليون مشاهدة على يوتيوب

صاحبة رأي لـ إليسا تحصد 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

دراسة: رغم الموجة الثانية نصف السكان العالم لن يصابوا بفيروس كورونا

الرئيس يتابعه باستمرار.. توسعة الدائري مشروع عملاق يواجه ٧ تحديات.. تفاصيل

أخطر من فيروس كورونا.. روحاني يحذر الإيرانيين من مرض جديد يصيب الرئة

أحمد حسن كوكا مهنئا النادى الأهلى: مبروك الدوري الـ42

لاعب أسوان بعد الفوز على الزمالك: الجماهير تطالبنا بإفريقيا

بفستان لافت.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

«لحقوهم قبل الدخلة».. القصة الكاملة لإحباط زواج طفلين في سوهاج

فيديو الاعتذار.. شاهد أحمد حسن يعتزل اليوتيوب للأبد ويحكي قصته لأول مرة

الرئيس يتابعه باستمرار.. توسعة الدائري مشروع عملاق يواجه ٧ تحديات.. تفاصيل

التنمية المحلية:25% قيمة التخفيض للتصالح في المدن الجديدة بـ 18محافظة

بعد قرار اعتزالها الفن.. شاهد.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب

بفستان محتشم.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار في حفل خطوبتها

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

عض الإيد اللي اتمدت له.. الطمع القاتل والرغبة في الثراء تقود لسفك الدماء

بعد 108 أعوام من غرقها.. دراسة: الشمس وراء غرق سفينة تايتانيك

مصر قامت باستخدامه.. أستاذ جهاز هضمي يوضح الحل الأفضل من اللقاح للوقاية من كورونا

أخبار التوك شو.. حقيقة مظاهرة السويس.. الباز يكشف ثروات المقاول الهارب محمد علي.. ولجنة مكافحة كورونا: مصر بها نوعان من الفيروس

سمير عثمان: هدف أسوان غير صحيح.. ومحمود علاء كان يستحق الطرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فيضانات السودان.. كيف نجت مدينة مروى الملكية وأهراماتها من الغرق؟

تخفيض جديد في أسعار سوزوكي ألتو suzuki alto يجعلها أرخص سيارة في مصر.. صور

بفستان محتشم.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار في حفل خطوبتها