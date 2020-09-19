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ثقافة

متحف الطفل يستقبل زواره بإجراءات مشددة لمواجهة كورونا اليوم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
متحف الطفل يستقبل
متحف الطفل يستقبل زواره
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القسم الثقافي
اعلن د.نبيل حلمى ، الأمين العام لجمعية مصر الجديدة عن  اعادة افتتاح  مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل " احدى المراكز الابداعية بالجمعية ليستقبل اليوم السبت زواره من جديد بشكل جزئي بعد إغلاقٍ مؤقت دام عدة أشهر، كأحد إجراءات الحد من تفشي فايروس كورونا وذلك وفق عدة معايير يجري العمل عليها، أهمها صحة وسلامة الفئات المستهدفة من الزوار، والعاملين والجاهزية التشغيلية للمتحف.

وقال حلمي إنه تم إعداد حديقة المتحف فقط  لتكون متنفسا للأطفال والعائلات مع إقامة عدد من الفعاليات بالحديقة البالغ مساحتها 10 افدنة لتشجيع الزوار على قضاء وقتهم في الهواء الطلق وتعزيز التباعد الصحي بينهم وممارسة الأنشطة التفاعلية والبرامج المختلفة التي سيتم الإعلان عنها أولٍا بأول على صفحات متحف الأطفال ، بالإضافة الى جلسات التصوير والتى تنظم لاستقبال ثمانية أفراد فقط ولمدة ساعة واحدة .

وعلى صعيد الحفاظ على سلامة الزوار، قال د.اسامة عبدالوارث مدير متحف الطفل إن المتحف يتبع العديد من الإجراءات حسب توصيات وزارة الصحة، من حيث السعة الاستيعابية الصحية في مختلف مناطق حديقة المتحف ، والحرص على المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الزوار ومنع أي تجمعات، وإجراءات التعقيم المكثفة والدورية خلال الزيارة، وقبيل فتح أبوابه للزوار كل يوم.

متحف الطفل هو مركز تعليمي وترويحي يقدم المعلومات والخدمات التي تكمل التعليم المدرسي ويهدف المتحف إلى تعريف الأطفال المصريين بالظواهر التاريخية الطبيعية وعلاقتها بالبيئة الطبيعية الثقافية المصرية، ويهدف المتحف أيضا إلي رفع مستوي الفهم وحب الطبيعة والاهتمام بحمايتها والحفاظ عليها لدى زواره.
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