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فن

أحمد سعد يحصد 1.2 مليون مشاهدة بـ فيديو كليب «بصرة»

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
أحمد سعد - بصرة
أحمد سعد - بصرة
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سعيد فراج
حققت أغنية «بصرة» لـ الفنان أحمد سعد، مليون و216 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 14 سبتمبر الجاري، لتقترب من المليون مشاهدة الأولى بعد 3 أيام من طرحها. 

أغنية «بصرة» لـ أحمد سعد، من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة، وتقول كلمات الأغنية: 

كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره
كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره
محتاجين عمليات تجميل داخليه شفط غل و تكبير مخ وزرع  قلب  وتسليك  نيا 
يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس 
يا ناس الدنيا ساطله الناس من غير شرب ولا أنفاس 
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