أحمد سعد يحصد 1.2 مليون مشاهدة بـ فيديو كليب «بصرة»

حققت أغنية «بصرة» لـ الفنان أحمد سعد، مليون و216 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 14 سبتمبر الجاري، لتقترب من المليون مشاهدة الأولى بعد 3 أيام من طرحها.





أغنية «بصرة» لـ أحمد سعد، من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة، وتقول كلمات الأغنية:



