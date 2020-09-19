فرخة تجري عملية جراحية بـ 7 آلاف جنيه.. وتوقف برنامج كيم كارداشيان.. شاهد

قدمت الإعلامية لميس سلامة فقرة السوشيال ميديا، اليوم السبت، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، واستعرضت من خلالها أهم الأخبار التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا خلال اليومين الماضيين.









ومن أبرزها تاجر مصري يبيع قطعا بالشكل الفرعوني، ويتحدث مع السياح بكل لغات العالم، وعرضت الإعلامية لميس سلامة فيديو للتاجر وهو يتحدث أكثر من لغة.









كما أشارت إلى خبر آخر مهم وهو إعلان الفنانة "كيم كارداشيان" توقف برنامج "عائلة كارداشيان"، والذي مر على عرضه على السوشيال ميديا 14 عاما، واحتار الكثير في سبب توقفه.









ولفتت "سلامة" إلى خبر الفرخة "ليسكي"، والتي سقطت من فوق أحد الأسطح في مرسى علم، واستغرقت الجراحة ساعتين كاملتين، بتكلفة 7 آلاف جنيه، وصاحبها سويسري.









كما استعرضت فيديو الطفلة السمراء التي حصدت ملايين المشاركات عبر السوشيال ميديا، والذي أثبت أن "السمار نص الجمال".