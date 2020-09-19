حفتر يعلن إعادة إنتاج النفط الليبي.. الصحة العالمية تحذر من ارتفاع وفيات كورونا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، بالأوضاع في ليبيا، فضلا عن تداعيات جائحة "كورونا" في دول العالم.









وتصدر إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط، شريطة عدم استخدامه في تمويل الإرهاب عناوين الصحف الإماراتية.









وقرر حفتر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعًا عادلًا لعائداتها المالية لعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو التعرّض لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير.









وقال إن قيادة الجيش الوطني اتخذت القرار نيابة عن مفوضيها واستجابة للدوافع الوطنية ولحاجات الليبيين الملحّة في تحسين المستوى المعيشي.









وشدد على ألا تفريط في المكاسب التي دفع جنود الجيش الوطني ثمنها غاليًا وألا مكان للمستعمرين.









وأضاف حفتر: "سنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا، ولا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك".









ولفت إلى أن كل مبادرات الحل التي تم تقديمها سابقًا فشلت، لافتًا إلى أن المبادرات التي قدمت سابقًا ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي".









فيما أبرزت "الاتحاد" إعلان منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كوفيد-19 والبالغة حوالي 50 ألف شخص مرتفعة بشكل غير مقبول، مع اقتراب تسجيل مليون حالة وفاة في العالم.









وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن معدلات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تعد في حالة استقرار، فإن الأرقام العالمية تنطوي على زيادات مفاجئة على المستويات الإقليمية والمحلية الأدنى.









وبحسب الصحيفة، أودى الفيروس بحياة ما يقرب من 947 ألف شخص حول العالم منذ بدء ظهور الوباء في الصين في ديسمبر الماضي.









ومن لبنان، اهتمت "البيان" بالضبابية حول المشهد السياسي في لبنان عقب انتهاء مهلة الأسبوعين التي كان حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار مبادرته لحل الأزمة اللبنانية.









وتقول الصحيفة: "وسط ضغط فرنسي كبير على جميع الأفرقاء، لكي يتفقوا سريعًا على حكومة والشروع بتنفيذ البرنامج الإنقاذي المطلوب، لا يزال الثنائي («أمل» و«حزب الله») متمسّكًا بالاحتفاظ بوزارة المال ضمن حصّته".









في المقابل لم يسجل أي تراجع عن الخطوط العريضة لخارطة المواقف المعروفة، داخليًا وخارجيًا، إزاء عملية تشكيل «حكومة المهمّة» المرتقبة.









كما تشير التقارير إلى أن الضغوط التي مارسها حزب الله، على أكثر من خط داخلي وخارجي، لم تفلح في تغيير طبيعة المبادرة الفرنسية وجوهرها المتصل بتشكيل حكومة اختصاصيّين مصغّرة ومنفصلة عن التمثيل السياسي.











وذكرت أن استمهال الرئيس المكلف في تقديم تشكيلته لا ينطلق من أي إمكانية لتعديل قواعد التأليف التي تم اختياره على أساسها لتشكيل "حكومة المهمّة.









كما أبرزت الصحف إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انزعاج أنقرة من قرار فايز السراج، التنحي عن منصبه، الأمر الذي فسره مراقبون، بأن تركيا لم تكن على علم بقرار الاستقالة، وأن السراج لم يتشاور مع من حوله من مسؤوليها، وإنما تم فرضه عليه من جهات أخرى.









وتوضح الصحف أن تركيا فوجئت بما ورد في كلمة السراج وأدركوا أن ضغوطًا مورست لدفع السراج لإعلان استقالته من أجل التمهيد للحل السياسي وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، واجتماعات مونترو السويسرية وبوزنيقة المغربية، والتي تجمع على تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية.









ونقلت عن مراقبين قولهم إن قرار السراج الاستقالة جاء بضغط مباشر من واشنطن التي عادت بقوة إلى الساحة الليبية، وطرحت جملة من الاقتراحات لتحقيق الحل ومن بينها تثبيت وقف إطلاق النار، وتشكيل سلطات جديدة تباشر عملها من سرت التي ستتحول لعاصمة مؤقتة منزوعة السلاح.









محليا، أبرزت "الخليج" تهنئة الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات لليهود بمناسبة عيدهم.









وكتب عبد الله بن زايد في تغريدة له بحسابه الرسمي على موقع «تويتر» بمناسبة بدء العام اليهودي الجديد: «عام سعيد»، باللغة العبرية.







