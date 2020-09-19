أستاذ اقتصاد: الدستور منح الدولة 5 سنوات للقضاء على العشوائيات

قال الدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد التخطيط القومى، إن هدف الدولة منذ عام 2014، وهو عام انتخاب الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية، القضاء على العشوائيات، مشيرا إلى أن الدستور المصرى الصادر فى يناير 2014 والمعدل فى 2019 منح الدولة فترة خمس سنوات للقضاء عليها.





وأضاف "عاشور" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إستراتيجية مصر 2030 أخرجت محورا كاملا للتنمية العمرانية، والتى ذكرت فيه القضاء على العشوائيات.





وتابع أن برنامج الحكومة 2018-2022 نص صراحة على فكرة القضاء على العشوائيات، لافتا إلى أنه أصبح هناك مواد تشريعية كثيرة الهدف الرئيسي منها القضاء على تلك العشوائيات.





وأكد أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا جدا خلال الست سنوات الماضية واستطاعت تحقيق عدد كبير جدا من الإنجازات فى هذا المجال، وعلى سبيل المثال منطقة غبت العنب فى الإسكندرية ومنطقة الأسمرات 1و2 و3 هنا فى القاهرة، وغيرها من المناطق التي تم العمل عليها فى 27 محافظة من محافظات مصر.





وأفاد بأن الدولة المصرية لم تركز جهودها فقط على المناطق الحضارية أو منطقة العاصمة الكبرى أو الإسكندرية فقط، بل فى الـ27 محافظة وفقا لترتيب المناطق العشوائية وأكثرها خطورة على المواطن.



